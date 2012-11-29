Луценко заявляє, що його хочуть зробити інвалідом

Про це повідомляє сайт Народної самооборони. У своїй заяві екс-міністр заявляє протест "проти блокування надання медичної допомоги".

"Так, після проведення 8.11.2012 року чергової медкомісії я так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів", - написав Ю.Луценко.

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На його думку, це свідчить про "свідоме доведення до інвалідності, що є кричущим порушенням моралі та закону".