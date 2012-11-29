Луценко заявляє, що його хочуть зробити інвалідом
11:06, 29 листопада 2012Політика
1493 0
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко під час судового засідання передав заяву на імя начальника Менської виправної колонії №91.
Луценко написав начальнику колонії
Про це повідомляє сайт Народної самооборони. У своїй заяві екс-міністр заявляє протест "проти блокування надання медичної допомоги".
"Так, після проведення 8.11.2012 року чергової медкомісії я так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів", - написав Ю.Луценко.
На тему: На суд з Луценком не пустили журналістів
На його думку, це свідчить про "свідоме доведення до інвалідності, що є кричущим порушенням моралі та закону".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter