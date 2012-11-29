Розмови про свою відставку Каськів вважає «природними»

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів готовий піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні LNG-терміналу.

Про це він заявив в інтерв'ю «Українській правді». "Думаю, що такі розмови природні", - прокоментував він виданню думки щодо його відставки.

«Якщо це (відставка - УНІАН) сприятиме реалізації проекту – які питання? Для мене взагалі будівництво LNG-терміналу – це не питання моєї долі, це стратегічне питання для України, яке не реалізовувалося 20 років, - сказав В.Каськів. - Усе, що заважає реалізації проекту, я готовий зняти».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як уточнював тоді журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод із регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural SDG, SA (Іспанія) повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за декілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural SDG спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант - Джорді Бонвеі – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.