Яценюк каже, що Луценка, практично, катують

Менську виправну колонію навмисно недофінансовують, щоб не купувати медичні препарати, необхідні для лікування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який відбуває покарання у цьому виправному закладі.

Про це заявив журналістам голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк біля Київського апеляційного суду, де розглядалася скарга на вирок Ю.Луценку, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

А.Яценюк зазначив, що провів годинну розмову із Ю.Луценком у суді.

«Щойно ми годину поспілкувались з Юрієм Луценком. Він мені розповів, що протягом останніх 20 днів всі медичні препарати, необхідні для його життя, на превеликий жаль, йому не дають», - повідомив А.Яценюк.

За його словами, Державна пенітенціарна служба також відмовила Ю.Луценку в можливості придбати медичні препарати за власний кошт і передати йому.

На переконання А.Яценюка, «практично розпочалися тортури по відношенню до Юрія Луценка».

«Є інформація, що колонію умисно не фінансують для того, щоб не купувати відповідні медичні препарати для лікування Юрія Луценка», - наголосив голова Ради Об’єднаної опозиції.

А.Яценюк вважає, що таким чином влада чинить тиск на Ю.Луценка. «Вони чудово знають про його медичні діагнози і про низку захворювань. Протягом двадцяти днів Юрію Віталійовичу не дають ті медичні препарати, які зобов’язані давати. Звичайно, що це робиться тільки з однією метою – ще більше натиснути на особистість», - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської виправної колонії № 91, в якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він "так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів".

"Це свідчить про свідоме доведення мене до інвалідності, що є кричущим порушенням моралі та закону", - підкреслив екс-міністр.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що у її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.