ЦВК завтра святкує день народження

Центральна виборча комісія завтра проведе урочисте засідання з нагоди свого 15-річчя.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Центральну виборчу комісію було утворено у листопаді 1997 року постановою Верховної Ради України – напередодні старту виборчої кампанії з виборів народних депутатів 1998 року.

До створення Центральної виборчої комісії відповідний орган працював як підрозділ Верховної Ради і називався "Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України". Періодично за дорученням президії ВР, а потім – Верховної Ради – ця комісія одночасно виконувала обов’язки Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.

Перше засідання Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу відбулося 13 листопада 1997 року.

У 1998 році Верховною Радою був прийнятий Закон "Про Центральну виборчу комісію", яким визначався її правовий статус, основні принципи діяльності та повноваження. З 2004 року закон діє в новій редакції.

У ЦВК також повідомили, що зараз у колективі ЦВК працюють 18 заслужених юристів України, 2 заслужених економіста України, заслужений працівник промисловості України, заслужений журналіст України. "Працівники мають вчені звання професора, доцента, наукові ступені доктора юридичних наук, доктора наук з державного управління, є також 2 кандидата юридичних наук та кандидати філософських та економічних наук". - йдеться у повідомленні.

Співробітники Центрвиборчкому відзначені високими 46 державними нагородами – орденами й медалями, 45 почесними грамотами Кабінету міністрів України, 8 почесними грамотами Верховної Ради України.