Янукович дав орден Ренату Кузьміну

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В указі зазначено, що “за значний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності, захист конституційних прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм” перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін нагороджується орденом «За заслуги» II ступеня, а заступник генерального прокурора України Юрій Дьомін - орденом «За заслуги» III ступеня.

Відповідно до указу, медаллю «За працю і звитягу» нагороджено заступника прокурора Києва Максима Могильницького та першого заступника начальника Головного управління Генеральної прокуратури України Миколу Гошовського.