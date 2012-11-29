Печерський райсуд продовжить розгляд справи Пукача 3 грудня
16:24, 29 листопада 2012Політика
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Печерський районний суд Києва 3 грудня об 11.00 продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Теличенко розповіла про хід справи
Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.
Вона зауважила, що на сьогоднішньому судовому засіданні як свідка, заявленого з боку потерпілої сторони, було допитано журналіста Юлію Мостову.
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