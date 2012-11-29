Мельниченко думає, що його можуть звинуватити у вбивстві Гонгадзе

09:17, 29 листопада 2012
Політика
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Колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко не виключає, що його можуть звинуватити у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Микола Мельниченко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ну-ну, я все чекаю, коли буде заявлено, що це я вбив Гонгадзе. А свідком буде виступати Литвин, Кучма і Теличенко", - написав М.Мельниченко.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу зі звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, а 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.

28 листопада Печерський райсуд відклав на 29 листопада допит як свідка М.Мельниченка через його хворобу.

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