Мельниченко думає, що його можуть звинуватити у вбивстві Гонгадзе
Колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко не виключає, що його можуть звинуватити у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ну-ну, я все чекаю, коли буде заявлено, що це я вбив Гонгадзе. А свідком буде виступати Литвин, Кучма і Теличенко", - написав М.Мельниченко.
Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу зі звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.
За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, а 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.
28 листопада Печерський райсуд відклав на 29 листопада допит як свідка М.Мельниченка через його хворобу.