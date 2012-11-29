Київрада відпустила Кличка зі свитою у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, питання розглядалося останнім на сьогоднішньому засіданні сесії і було додатково внесено до порядку денного.

За розгляд проекту цього рішення проголосували 82 із 96 присутніх у залі депутатів, а за припинення повноважень представників «УДАРУ» віддали голоси 87 з 96 депутатів.

Таким чином, достроково припинено повноваження В.Кличка, Валерія Іщенка, Наталії Новак, Валерія Карпунцова, Романа Романюка, Марії Іонової та Микола Паламарчука.

Секретар Київради Галина Герега подякувала В.Кличку та його політичній силі за роботу.