Акімова каже, що співпраця з МС дасть нові джерела запозичення

Про це вона заявила в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Я думаю, що розвиток цієї співпраці за інших рівних обставин міг би дати нам і додаткові кредитні ресурси, причому без додавання політичних питань», - заявила І.Акімова.

Вона наголосила, що зовнішні запозичення необхідно залучати винятково виходячи з економічної необхідності без будь-яких політичних умов.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу.

За його словами, країни, які входять до Митного союзу, є одними з найбільших торговельних партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.