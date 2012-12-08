Акімова каже, що співпраця з МС дасть нові джерела запозичення
20:59, 08 грудня 2012Політика
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Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова вважає, що розвиток співпраці з Митним союзом дасть Україні змогу залучити додаткові кошти за зовнішніми запозиченнями.
Акімова: зовнішні запозичення необхідно залучати
Про це вона заявила в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
«Я думаю, що розвиток цієї співпраці за інших рівних обставин міг би дати нам і додаткові кредитні ресурси, причому без додавання політичних питань», - заявила І.Акімова.
Вона наголосила, що зовнішні запозичення необхідно залучати винятково виходячи з економічної необхідності без будь-яких політичних умов.
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу.
За його словами, країни, які входять до Митного союзу, є одними з найбільших торговельних партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.
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