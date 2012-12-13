Євродепутат пропонує закликати демсили України не співпрацювати з ВО «Свобода»

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у єдиній зареєстрованій поправці до узгодженого тексту проекту резолюції щодо ситуації в Україні, яку запропонував депутат Крістіан Вігенін (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

Згідно із пропозицією депутата, текст резолюції пропонується доповнити наступним пунктом: “(Європарламент) стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленим у підтримці партії “Свобода”, яка, в результаті, є однією із двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради. Нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС. Таким чином, закликає продемократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією”.

Як повідомляв УНІАН, голосування за проект резолюції щодо ситуації в Україні відбудеться у Європарламенті сьогодні.