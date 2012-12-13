Верховна Рада взялася за спікера

Фракція Партії регіонів пропонує на посаду голови ВР Володимира Рибака.

Довідка УНІАН. В.Рибак народився 3 жовтня 1946 року в Донецьку. Закінчив Ясинуватський будівельний технікум, Донецький державний університет (економічний факультет). В.Рибак розпочинав трудову діяльність із керівних посад у різних будівельних організаціях. З 1976 по 1988 рр. - "на радянській і партійній роботі". У 1988-1992 роках був головою райради та виконкому Київського району Донецька. Ще рік пропрацював першим заступником донецького мера, після чого - до 2002 року - був головою міськради і міськвиконкому Донецька. В.Рибак - один із засновників Партії регіонів. Зараз є заступником голови партії. В.Рибак - народний депутат України ІІІ, ІV, V, VI і VIІ скликань. Також із серпня 2006-го по березень 2007-го працював віце-прем'єр-міністром - міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Із березня по грудень 2007-го - віце-прем'єр-міністром.