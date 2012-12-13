Опозиція прорвалася у президію ВР

Депутати з опозиційних фракцій – «Свободи» та «Батьківщини» прорвалися до президії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, до президії підійшов також лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який почав умовляти головуючого на засіданні лідера фракції ПР Олександра Єфремова оголосити перерву. Після чого О.Єфремов все ж таки оголосив перерву на 30 хвилин для проведення консультацій.

Зокрема у президії перебувають «свободівці» Андрій Іллєнко, Олег Тягнибок, Руслан Кошулинський та представники «Батьківщини» В'ячеслав Кириленко, Андрій Кожем’якін, Юрій Стець і сам лідер фракції А.Яценюк. Від «регіоналів» біля президії є Дмитро Шенцев, Нестор Шуфрич, Ельбрус Тедеєв, Євгеній Геллер, Микола Левченко та інші. Штовханина між депутатами не припиняється.

Зокрема, А.Кожем’якін пройшовся по столу президії, щоб пробратися до депутатів, які б'ються. Лідер «Свободи» О.Тягнибок навіть піднявся на крісло президії, намагаючись виштовхати «регіоналів».

Тим часом біля трибуни народний депутат з Партії регіонів Вадим Колесніченко та ще один «регіонал» били ногами депутата від фракції «Батьківщина» Олега Медуницю.