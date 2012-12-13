У ВР оголосили півгодинну перерву

10:30, 13 грудня 2012
Політика
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У Верховній Раді оголосили перерву на 30 хвилин.

Деталі - згодом...

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