Нардепи сьогодні збираються засидітися допізна

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів із 423 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, не голосували за ухвалення цього рішення представники фракцій «Батьківщина», «Свобода» та «УДАР».

Парламент сьогодні планує розглянути питання обрання спікера, його заступників, питання надання згоди на затвердження Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра, а також низку інших питань.