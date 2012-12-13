Захист Луценка оскаржив затягування Вищим спецсудом розгляду справи

Про це повідомляє сайт партії «Народна самооборона» з посиланням на адвоката Олексія Баганця.

«Ми подали скаргу до Київського окружного адміністративного суду на бездіяльність Вищого спеціалізованого суду. Ми також направили до Вищої ради юстиції скаргу на порушення вимог КПК України суддею Вищого спеціалізованого суду, яка витребувала справу з Печерського суду і зобов’язана була протягом місяця, з дня надходження справи до ВСС, призначити касаційну скаргу до розгляду», – повідомив адвокат.

О.Баганець наголосив, що вже пройшло майже чотири місяці, а скарга досі не призначена до розгляду у Вищому спеціалізованому суді. «І ми не маємо ніякої офіційної відповіді», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.