Народна самооборона: Україну перетворюють на поліцейську державу

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «Народна самооборона» з нагодни Міжнародного дня прав людини.

Вітаючи українців із цим днем, партія «Народна самооборона» вчергове застерігає українське суспільство - поки при владі залишатиметься Партія регіонів на чолі з її політичним лідером Віктором Януковичем, «порушенню прав людини та політичним репресіям – бути».

Про це свідчать беззаперечні факти, зазначається в заяві. Зокрема, чергове виділення Кабінетом міністрів України в бюджеті 2012 року 7 млн. гривень на виплату грошових компенсацій за результатами програшу держави України своїм громадянам у Європейському суді з прав людини.

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Керівник провладної партії, а за сумісництвом - в.о.прем’єра Микола Азаров, говорить про новий бюджет країни на 2013 рік як «бюджет сім’ї», у якому помітно збільшене фінансування силових структур та юстиції (Генпрокуратура – на 29%, СБУ - на 24,6%, Міністерство юстиції – на 12,8%, МВС – 6%). «З вищевикладеного напрошується висновок, що з 2013 року створюється поліцейська держава, в якій головний ворог знаходиться всередині країни, і це - український народ», - наголошує «Народна самооборона».

Як йдеться в заяві, викликає тривогу повідомлення про те, що Партією регіонів розроблено сценарій послаблення опозиційних фракцій за рахунок перерозподілу сфер відання комітетів, вивівши з-під опозиції важливі функції. Комітет з питань правосуддя, який очолюватиме вчергове регіонал Сергій Ківалов, планують нагородити функціями парламентського контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

«Народна самооборона» нагадує також, що на сьогоднішній день Україною вже програно близько 900 справ у Європейському суді. В.Янукович свого часу пояснив таку кількість справ дією старого КПК. Проте вже три тижні Україна живе із новою редакцією Кримінального процесуального кодексу, а Президентом досі не оголошена амністія тисяч невинно арештованих та засуджених громадян.

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Як зазначається в заяві, влада зобов’язана вжити негайних заходів щодо відповідальності посадових осіб – слідчих, прокурорів, суддів, - причетних до порушення прав тих 900 людей, у тому числі Юрія Луценка і Юлії Тимошенко, як це визнав Європейський суд.

«В.Янукович і його оточення увійдуть в історію як влада, яка не лише покриває злочинців, а й стимулює порушення прав людини в Україні. Ми закликаємо українське суспільство замислитись над власною долею у країні політичного безпрєдєлу, де права людини відкидаються владою, де накидають кайдани не лише на Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, а й на всю країну», - наголошується в заяві.