У ПР кажуть, що голоси для Рибака і Азарова у них є

Таку думку він висловив сьогодні у кулуарах ВР, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За словами В.Олійника, представники опозиції розуміють, що у парламентської більшості є необхідна кількість голосів для ухвалення рішень, а тому усіма силами намагаються зашкодити цьому процесу.

«Вони намагаються продовжити спікеріаду, вдаючись до порушення Конституції і законів України. Вчора ми спостерігали за диким спектаклем, який влаштувала «Свобода», але ми вважаємо, що парламент – це не місце для бійки», - заявив він.

Як сказав В.Олійник, якщо депутати від опозиції не бажають працювати розумово, а лише «ламати через коліно інші фракції», вони повинні скласти свої мандати.

«Замість них у парламент мають прийти політики, які працюватимуть на благо України. І сьогодні ми пропонуємо припинити суперечки та перейти до конструктивних дій, тому що ситуація в державі вимагає, щоб якнайшвидше в Україні запрацював дієздатний парламент, а також був створений ефективний Кабінет міністрів», - наголосив він.