У ПР кажуть, що голоси для Рибака і Азарова у них є
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник переконаний, що у парламентської більшості вистачить голосів для ухвалення рішень про призначення першого заступника голови Партії регіонів Володимира Рибака головою Верховної Ради, а голови ПР Миколи Азарова – прем’єр-міністром.
Таку думку він висловив сьогодні у кулуарах ВР, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.
За словами В.Олійника, представники опозиції розуміють, що у парламентської більшості є необхідна кількість голосів для ухвалення рішень, а тому усіма силами намагаються зашкодити цьому процесу.
«Вони намагаються продовжити спікеріаду, вдаючись до порушення Конституції і законів України. Вчора ми спостерігали за диким спектаклем, який влаштувала «Свобода», але ми вважаємо, що парламент – це не місце для бійки», - заявив він.
Як сказав В.Олійник, якщо депутати від опозиції не бажають працювати розумово, а лише «ламати через коліно інші фракції», вони повинні скласти свої мандати.
«Замість них у парламент мають прийти політики, які працюватимуть на благо України. І сьогодні ми пропонуємо припинити суперечки та перейти до конструктивних дій, тому що ситуація в державі вимагає, щоб якнайшвидше в Україні запрацював дієздатний парламент, а також був створений ефективний Кабінет міністрів», - наголосив він.