У ВР побилися через виступ Колесніченка

Як передає кореспондент УНІАН, представники ПР вишикувалися перед парламентською трибуною, з якої виступає В.Колесніченко, щоб не допустити до неї депутатів зі "Свободи" та "Батьківщини".

В.Колесніченко закінчив свій виступ, але депутати залишаються біля трибуни, при цьому засідання триває.