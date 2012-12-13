У ВР побилися через виступ Колесніченка
12:20, 13 грудня 2012Політика
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У Верховній Раді сталася сутичка через те, що депутат з партії регіонів Вадим Колесніченко виступає російською мовою.
Свобода проривається до регіонала
Як передає кореспондент УНІАН, представники ПР вишикувалися перед парламентською трибуною, з якої виступає В.Колесніченко, щоб не допустити до неї депутатів зі "Свободи" та "Батьківщини".
В.Колесніченко закінчив свій виступ, але депутати залишаються біля трибуни, при цьому засідання триває.
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