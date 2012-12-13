Рибак пообіцяв говорити українською

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив одразу після свого обрання на посаду спікера.

«Я уже прошел курс немолодого бойца», - сказав В.Рибак російською, що викликало обурення у депутатів від опозиції.

В.Рибак попросив вибачення за це у депутатів. «Я буду виключно державною мовою розмовляти. Я це вам обіцяю», - запевнив він.

Голова ВР також наголосив, що усі народні депутати для нього однакові. «Я вірю в те, що ми зможемо опанувати свої емоції», - сказав В.Рибак.