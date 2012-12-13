Рибак пообіцяв говорити українською
12:51, 13 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак пообіцяв народним депутатам розмовляти на засіданнях парламенту виключно українською мовою
Рибак попросив вибачення
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив одразу після свого обрання на посаду спікера.
«Я уже прошел курс немолодого бойца», - сказав В.Рибак російською, що викликало обурення у депутатів від опозиції.
В.Рибак попросив вибачення за це у депутатів. «Я буду виключно державною мовою розмовляти. Я це вам обіцяю», - запевнив він.
Голова ВР також наголосив, що усі народні депутати для нього однакові. «Я вірю в те, що ми зможемо опанувати свої емоції», - сказав В.Рибак.
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