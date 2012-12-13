Снігопад паралізував роботу донецького аеропорту

У Міжнародному аеропорту «Донецьк» ім. С. Прокоф’єва через снігопад затримується виліт 10 і прибуття 7 рейсів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, така інформація розміщена в аеропорту на он-лайн табло авіарейсів сьогодні, 13 грудня, станом на 15.00.

Так, затримуються 8 рейсів на Київ і 2 - на Москву. Найбільший час затримки - до 8 годин - у рейсів авіакомпаній «Трансаеро» і «Аерофлот» сполученням Донецьк-Москва.

Прибуття літаків до Донецька затримується з Тбілісі, Києва і Шарм-ель-Шейха.

Так, з Тбілісі рейс авіакомпанії «ЮТейр-Україна» затримується на 13 годин, із Шарм-ель-Шейха рейс авіакомпанії «МАУ» спізнюється на 8 годин.

У довідковій аеропорту пояснили, що вильоти цих рейсів затримуються через несприятливі погодні умови. У Донецьку сьогодні з ночі безперервно йде сніг.