Заступником голови ВР став свободівець

Представника фракції ВО «Свобода» Руслана Кошулинського обрано заступником голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 425 зареєстрованих у сесійній залі.

За обрання Р.Кошулинського проголосували 126 депутатів від Партії регіонів, 87 - від "Батьківщина", 42 – від "УДАРу", 36 – від "Свободи" та 14 позафракційних.

При цьому фракція КПУ не дала жодного голосу.

Перед висуненням цієї кандидатури лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що кандидатура Р.Кошулинського є узгодженою кандидатурою «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи».

За його словами, Р.Кошулинський - «це та людина, яка розкаже Партії регіонів, як треба виконувати закони і регламент».

На посаду віце-спікера також виносилась кандидатура позафракційного народного депутата Анжеліки Лабунської. Її кандидатура була запропонована позафракційним депутатом Олегом Ляшком. Він зауважив, що в Україні «ніколи не було в президії української жінки, і тому доцільно було б, щоб віце-спікером стала саме жінка».

Під час заяви О.Ляшка депутати від опозиції сміялися та кричали: «Ляшка!», маючи на увазі, що саме його треба висунути на посаду віце-спікера.