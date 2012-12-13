Суд США відхилив позов до Тимошенко на 18,3 млн доларів

Окружний суд Нью-Йорка задовольнив клопотання захисту колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко про відхилення позову про стягнення з неї близько 18,3 мільйонів доларів, випливає і рішення суду, яке має в своєму розпорядженні Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ).

Як нагадує агентство, позов було подано зареєстрованою в штаті Массачусетс компанією Universal Trading & Investment Co. (UTICo). У позовній заяві стверджувалося, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Ю.Тимошенко в офшори, зокрема, на Кіпр, через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен.

Загальний обсяг цих активів перевищив 2,2 мільярда доларів, зазначає компанія, спираючись у своїх підрахунках на дані Генеральної прокуратури України.

Чималу роль, за даними UTICo, в просуванні ЄЕСУ на ринку зіграв колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, який був засуджений у США до дев'яти років ув’язнення та штрафу в розмірі 10 мільйонів доларів. Він міг розраховувати на 50% доходів ЄЕСУ, які переводилися на офшорні рахунки Ю.Тимошенко, зазначав позивач.

Ще в 2005 році федеральний суд штату Массачусетс виніс ухвалу в спорі з ЄЕСУ на користь UTICo – компанії з урахуванням завданих їй збитків було присуджено близько 18,3 мільйонів доларів. Проте добитися виконання цього рішення суду компанії не вдається й досі.

Наприкінці 2005 року в зв'язку з розморожуванням заблокованих раніше активів ЄЕСУ UTICo здійснила декілька спроб стягнути присуджену суму з компанії та окремих осіб, близьких до Ю.Тимошенко, зокрема, з її бізнес-партнера П.Лазаренка, але безрезультатно.

UTICo подала позов до Ю.Тимошенко після того, як компанії було відмовлено в залученні її як третьої особи, що заявляє власні вимоги, до спору між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером "РосУкрЕнерго" (RUE) і одним із його власників Дмитром Фірташем.