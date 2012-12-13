Янукович привітав нове керівництво ВР з обранням на посади
15:00, 13 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав голову Верховної Ради Володимира Рибака, першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка і заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського з обранням на посади.
Калєтнік, Рибак, Кошулинський приймають вітання
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Переконаний, що зусилля парламенту будуть спрямовані на подальше зміцнення співпраці між законодавчою та виконавчою гілками влади, що дасть змогу успішно реалізувати курс економічних реформ в Україні, підвищити соціальні стандарти життя наших громадян», - йдеться у вітанні.
В.Янукович побажав керівництву Верховної Ради на їхніх відповідальних посадах та всім народним депутатам конструктивної роботи на благо українського народу.
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