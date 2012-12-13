Янукович привітав нове керівництво ВР з обранням на посади

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Переконаний, що зусилля парламенту будуть спрямовані на подальше зміцнення співпраці між законодавчою та виконавчою гілками влади, що дасть змогу успішно реалізувати курс економічних реформ в Україні, підвищити соціальні стандарти життя наших громадян», - йдеться у вітанні.

В.Янукович побажав керівництву Верховної Ради на їхніх відповідальних посадах та всім народним депутатам конструктивної роботи на благо українського народу.