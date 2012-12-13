Європарламент назвав останні вибори в Україні «кроком назад»

Європейський парламент висловив жаль з приводу того, що останні парламентські вибори в Україні, які відбулися 28 жовтня, не відповідали низці міжнародних стандартів.Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції.

Документ було підтримано більшістю голосів. Голосування проводилося шляхом підняття рук депутатів.

“(Європарламент) відзначає, зокрема, що деякі аспекти передвиборчого періоду (арешт опозиційних політичних лідерів, відсутність рівних можливостей, викликаних передусім зловживанням адміністративним ресурсом, випадки утисків і залякування кандидатів та виборчого персоналу, відсутність прозорості у фінансуванні кампанії та партій та відсутність збалансованого висвітлення у медіа), недоліки і затримки у підрахунку голосів та встановленні результатів становили крок назад порівняно з попередніми національними виборами”, - написано у другому пункті резолюції.

У документі також підкреслюється той факт, що лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко перебували в ув’язненні під час виборів, і це негативно вплинуло на виборчий процес.

Депутати наголосили, що ефективна співпраця між Україною та ЄС можлива лише на базі чіткого бажання української влади здійснювати необхідні реформи, зокрема, реформування судової та юридичної системи з метою повного дотримання принципів демократії, поваги до прав людини і фундаментальних свобод.

Крім того, у резолюції міститься заклик до українського уряду здійснити необхідні кроки щодо виявлених недоліків під час виборів, в тому числі щодо непереконливих результатів у ряді одномандатних округів в діалозі з усіма політичними партіями. При цьому Європарламент висловив сподівання, що нова Верховна Рада України зможе ухвалити необхідні зміни до виборчого законодавства для уникнення виявлених порушень в майбутньому.

Депутати також висловили стурбованість проблемами, пов’язаними з підрахунком голосів та встановленням результатів голосування у деяких одномандатних округах, і привітали рішення Центральної виборчої комісії не оголошувати результати виборів у 5-ти мажоритарних округах.

Разом з тим, незважаючи на те, що, на думку депутатів Європарламенту, українські вибори не стали прогресом на шляху до Європи, в документі висловлено підтримку європейським прагненням українського народу.

“(Європарламент) підтверджує зобов’язання ЄС щодо подальшого просування у відносинах з Україною через підписання Угоди про асоціацію так швидко, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та суттєвий прогрес, що стосується вищевикладеного у цій резолюції, можливо, до часу саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі, в листопаді 2013 року. Відзначає разом з тим, що прогрес у політичній асоціації та економічній інтеграції залежатиме від реальної відданості України демократичним принципам, верховенству права, незалежності судової системи та свободи ЗМІ”, - написано у пункті 9 резолюції.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співпраці з Україною, у яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі виборчого законодавства, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.