Тимошенко: за все, що відбуватиметься в Україні, відповідають 252 депутати

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо обрання нового голови уряду на брифінгу у Харкові висловив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

«Сьогодні в українському парламенті визначились 252 народних депутати, які фактично з цього моменту взяли на себе відповідальність за те, що відбувалося в Україні протягом останніх 3-х років за прем’єрства Миколи Азарова. Ці ж 252 особи взяли на себе відповідальність за те, що буде відбуватися в Україні в наступний період. Ці 252 людини взяли на себе відповідальність у парламенті за все, що буде відбуватися найближчим часом, за всі економічні процеси, які будуть відбуватися найближчим часом, за все, що буде відбуватися з українською національною валютою, а всі зарплати і пенсії, які будуть виплачені, або не виплачені беруть відповідальність ці 252 особи», - висловив позицію Ю.Тимошенко С.Власенко.