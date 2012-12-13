Медведєв надіслав Азарову телеграму

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт уряду Росії, в телеграмі Д.Медведєва йдеться: Упевнений, що взаємовигідне російсько-українське співробітництво й надалі динамічно розвиватиметься в усіх ключових сферах - торговельно-економічній, промисловій, науково-технологічній, гуманітарній і культурній - на користь народів двох країн. Готовий до продовження активної спільної роботи з Вами».