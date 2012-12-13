Українське МЗС відреагувало на резолюцію Європарламенту

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку з ухваленням Європейським парламентом Резолюції щодо ситуації в Україні.

«Вітаємо чіткий сигнал Європейського Парламенту щодо необхідності надання ЄС активного сприяння Україні у її реформаторських зусиллях», - підкреслюється в коментарі і наголошується, що «угода, безумовно, стане потужним імпульсом та найкращим інструментом для успішного просування України на цьому шляху».

МЗС України також рішуче підтримує заклик Європейського парламенту щодо необхідності подальшого спрощення візового режиму для українських громадян. «У цьому зв’язку важливим є якнайшвидше завершення Європарламентом усіх процедур, необхідних для ратифікації Угоди про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз, яка була підписана у липні 2012 року», - зауважили в МЗС.

Крім того, українська сторона сподівається, що зміни до Кодексу Шенгенських кордонів будуть розглянуті Європейським парламентом без подальших зволікань. На переконання МЗС України, «це уможливить подальшу співпрацю з ЄС у запровадженні спільного прикордонного контролю, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів».

У коментарі підкреслюється, що «в Україні уважно ставляться до висновків міжнародних спостерігачів, у т.ч. Європейського парламенту, за результатами моніторингу виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року в Україні. Рекомендації, що міститимуться в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ, який буде оприлюднено найближчим часом, враховуватимуться в процесі подальшого реформування виборчого законодавства України з метою його приведення до найкращих міжнародних стандартів».

МЗС України висловлює сподівання, що Європейський парламент братиме до уваги такі ключові моменти організації виборчого процесу в Україні як створення належних правових рамок для їхнього проведення, максимальна відкритість української влади до взаємодії з міжнародними спостерігачами та наявність конкурентного середовища, що підтверджується представленістю у новообраному парламенті широкого спектру політичних сил.

«У контексті продовження в Україні впровадження всеохоплюючих реформ, у тому числі, у сфері забезпечення верховенства права, важливу роль відіграватиме наша подальша плідна взаємодія з Європейським Союзом. У цьому зв’язку підтверджуємо готовність до подальшої взаємодії з місією уповноважених представників ЄП А.Кваснєвського та П.Кокса», - наголосили в МЗС України.