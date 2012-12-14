Опозиція ще не поділила парламентські комітети

Про це повідомив журналістам лідер «УДАРу» Віталій Кличко, відповідаючи на запитання УНІАН, чи існує домовленість про кількість комітетів, які відійдуть кожній з опозиційних фракцій.

«Поки що про комітети питання не піднімалося. Ми в наступні дні будемо говорити про присутність у комітетах», - сказав він.

Водночас В.Кличко не захотів відповідати на запитання, на яку кількість комітетів у ВР претендуватиме «УДАР». «Я не хочу зараз займатися спекуляціями», - сказав він.