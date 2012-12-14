Аваков буде домагатися закриття кримінальної справи проти нього

Народний депутат, член фракції «Батьківщина» Арсен Аваков переконаний, що вичерпна правова позиція його захисту дозволить довести безпідставність висунутих проти нього звинувачень та змусить прокуратуру закрити порушену кримінальну справу. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я вважаю, що вичерпна правова позиція за звинуваченням у цій справі, яку мені приписують, дуже швидко розіб'є цю справу, там нічого не залишиться. Я думаю, що немає ніяких проблем презентувати в прокуратурі, в тому числі особисто від мене, нашу позицію і тим самим обеззброїти войовничий державний орган, який весь час хоче щось довести негативне», - заявив Аваков.

«Мій захист подав до суду і при присутності прокуратури добився скасування відносно мене запобіжного заходу. Але звинувачення не зняті, і вважаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Якщо є право, якщо є змагальний процес, то ми переконані в результаті», - додав він.