Тимошенко привітала Луценка

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у вітанні йдеться: «Дорогий Юро! Сьогодні в тебе не буде пишного застілля і моря подарунків. Але тисячі людей - хтось подумки, хтось в листі, хтось в соціальній мережі – сьогодні скажуть тобі те ж саме, що і я: З Днем народження, Юро! Повір, що таких людей, які щиро хочуть привітати тебе сьогодні, - дуже, дуже багато. І я як ніхто розумію, що це так важливо – знати, що ти не один, що з тобою не тільки твоя родина і найближчі друзі, а й ті, для кого ти став символом: символом незламності, невпинної роботи над собою, символом справжньої свободи».

«Я знаю, що свобода не залежить від ґрат на вікнах та кількості охоронців. Вона - всередині. Я бажаю тобі, друже, завжди мати її в собі. І чесно кажучи, не сумніваюся, що так і буде. Любові тобі, Юро, здоров’я і сили духу. Подумки з тобою», - йдеться у вітанні Ю.Тимошенко.