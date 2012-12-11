Соратники готують Луценку сюрприз на день народження

Вже другий рік він святкує день народження за гратами.

«Ми готуємо подарунок нашому вождю. Він почує наше привітання, але при цьому шуміти під колонією ми не будемо. Подробиці - це поки секрет », - розповіла газеті" Сегодня" спікер «Народної самооборони» Лариса Сарган (минулого року соратники привітали Луценка, повісивши його портрет у вишиванці на мосту поблизу столичного Майдану Незалежності).

«Також у день народження Ірина Луценко постарається поїхати до чоловіка в колонію, сподіваємося, що її пустять. Пізніше буде довгострокове триденне побачення Луценка з сім'єю », - зазначила Саган.

Для самого ж Луценка в день народження, як і для інших ув'язнених, тюремники ніяких пільг не обіцяють. Втім, на одному зі своїх судів Луценко заявляв, що за гратами відзначає свята мінеральною водою, тому що «там є бульбашки, як у шампанському».