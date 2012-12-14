Симоненко розповів про апетити комуністів на комітети ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції комуністів Петро Симоненко сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми маємо повне право на цю кількість. Тому щодо інших комітетів я й не говорю. Ось ці два комітети – з транспорту і зв'язку, і з питань соціальної політики – ми відстоюватимемо», - сказав П.Симоненко.

Крім того, за його словами, комуністи також претендують на керівництво в комісії Верховної Ради з приватизації.

«Ми вважаємо це можливим, враховуючи, що були прийняті дуже небезпечні закони про початок приватизації залізниці, портів, комунікації зв'язку», - пояснив він.

«Як завершиться процес переговорів – важко сказати. Я сказав поки що лише про те, як ми бачимо свої потенційні можливості для поліпшення організаційної і змістовної роботи комітетів і парламенту», - наголосив П.Симоненко.