Мер Ялти під оплески пішов у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про своє рішення він оголосив сьогодні, 14 грудня, на позачерговій сесії міськради, яку після звернення депутатів скликав секретар міської ради Сергій Ілаш (Партія регіонів).

На порядку денному були два питання: інформація голови Ялтинської виборчої комісії і дострокове припинення повноважень мера.

Від коментарів журналістам екс-мер відмовився. Він залишив зал засідань під оплески, сів у машину і поїхав.

Вибори голови міста має призначити Верховна Рада України. Згідно із законом, до виборів обов'язки мера виконуватиме секретар міськради С.Ілаш.

Довідка УНІАН. О.Боярчуку 40 років. З 2006 по 2010 рік працював секретарем Ялтинської міськради, з листопада 2010-го - народним депутатом України, потім склав з себе повноваження народного депутата, і з листопада 2010-го працював мером Ялти.