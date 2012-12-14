Кличко інтригує, що його фракція може збільшитись

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції Віталій Кличко.

«У нас є підґрунтя для того, щоб говорити про те, що фракція має потенціал до збільшення, тому що бажання співпрацювати з нами є у деяких самовисуванців. І тому я можу сказати, що фракція має великий шанс зрости», - зазначив він.

При цьому В.Кличко не захотів називати прізвищ депутатів, які можуть увійти у його фракцію, пославшись на те, що сьогодні на депутатів іде «шалений тиск» і «їх хочуть зігнати до більшості». В.Кличко зауважив, що для створення провладної більшості застосовуються будь-які, в тому числі брудні, методи: загрози, підкуп, тощо.

За його словами, тиск іде й на представників його фракції.