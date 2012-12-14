Нардепи впевнені, що нова ВР буде працювати ефективніше

До такого висновку прийшли народні депутати - представники партій, які увійшли до ВР - на круглому столі в Інституті Горшеніна.

"Рада за два дні своєї роботи вже продемонструвала, що може бути працездатною", - вважає член Об'єднаної опозиції Андрій Пишний.

Такої ж думки дотримується і член "УДАРу" Оксана Продан: "Ми зробимо все, щоб Верховна Рада працювала і працювала на благо України. За минулі два дні вона вже показала, що може працювати".

"Наявність мажоритарників додає ВР відповідальності, вони у відповіді перед своїми безпосередніми виборцями. Тому я думаю, що нова ВР буде більш ефективною", - заявив "регіонал" Анатолій Гіршфельд.

При цьому представник "Свободи" Юрій Левченко вважає, що спочатку потрібно розібратися в тому, що таке ефективність роботи Ради. На його думку, таким показником є ​​і відсутність "кнопкодавства".

"Всі політики, які увійшли в Раду, будуть демонструвати готовність працювати. Але за діями деяких депутатів важко сказати, чи будуть вони працювати на благо всієї Ради", - підкреслив, у свою чергу, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.