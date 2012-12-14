Держдума РФ ухвалила в першому читанні закон «імені Діми Яковлєва»

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроект «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушення прав громадян Російської Федерації» у відповідь на американський закон про «список Магнітського».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення сьогодні підтримав 431 російський депутат, «проти» проголосували 2 людини. (УНІАН: Сенат Конгресу США 6 грудня прийняв законопроект, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, за припущенням, відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО).

Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва», в пам'ять дворічного російського хлопчика, який загинув у США через недбалість батьків, які усиновили його.

Згідно із законопроектом, з 1 січня 2013 року вводиться заборона на в'їзд на територію РФ громадян США, які скоїли злочини щодо громадян Росії, які перебувають за кордоном, чи причетних до їх скоєння. Заборона також стосуватиметься громадян США, які наділені державними повноваженнями, сприяли своїми діями (бездіяльністю) звільненню від відповідальності осіб, які скоїли злочину щодо громадян РФ, а також причетних до викрадання і незаконного позбавлення волі громадян РФ.

Окрім того, така санкція застосовуватиметься проти громадян США, які винесли необгрунтовані і несправедливі вироки щодо громадян РФ, які здійснюють необгрунтоване юридичне переслідування громадян РФ, а також прийняли необгрунтовані рішення, що порушили права і законні інтереси громадян і організацій РФ.

Водночас законопроект передбачає арешт на території Росії фінансових та інших активів громадян США, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації, і заборону на будь-які операції з власністю й інвестиціями цих громадян.

У пояснювальній записці наголошується, що список громадян США, яким забороняється в'їзд на територію РФ, може постійно доповнюватися.

Стосовно громадян США, включених до списку, встановлюється заборона розпоряджатися майном, що міститься на території РФ; припиняється діяльність на території РФ юридичних осіб, які перебувають під їх контролем; припиняються повноваження (членство) в радах директорів, інших органах управління організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації.

Передбачається, що керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого у сфері закордонних справ, не рідше одного раз на рік доповідає палатам Федеральних зборів РФ про хід виконання цього федерального закону.