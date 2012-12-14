Магера вважає закон про референдум «міною уповільненої дії»

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі.

"Це міна уповільненої дії на сьогоднішній день. Хто знає, що буде завтра. Я доволі уважно читав цей закон про всеукраїнський референдум не тому, що мені дуже хотілося, а тому, що це мої безпосередні професійні обов’язки. Закон, як на мене, містить ознаки невідповідності Конституції України, зокрема в частині конституційних питань, в частині внесення змін до Конституції, скасування змін до Конституції тощо", - сказав А.Магера.

На його думку, найбільш небезпечним у цьому законі є питання формування виборчих комісій - окружних і дільничних. "Я для прикладу наведу: законом передбачено, що ОВК утворюються у кількості 15 осіб Центральною виборчою комісією. А тепер особлива увага! За чиїм поданням? За поданням відповідних голів обласних рад. В Україні є 24 області, відповідно, 24 обласні ради. В 20 областях одна відома партія має керівні посади голів обласних рад. У мене питання – ми хочемо до цього дійти, щоби в 20 областях окружні виборчі комісії формувала одна партія? Люди повинні розуміти, що ми можемо прийти до формування однопартійних ОВК. При такому розкладі не потрібно буде ні ВР, ні Президента, а на всеукраїнському референдумі будь-яке питання можна буде прийняти більшістю голосів у 95%", - пояснив заступник голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада.

27 листопада Президент України підписав цей закон.