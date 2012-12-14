Новий голова ВР обіцяє підтримати Попова

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак в ефірі програми «Велика політика».

Він зазначив: «По результатах першого кварталу ми будемо переглядати бюджет, бо столиця є столиця, вона повинна фінансуватися краще ніж будь-який регіон». «Бо по Києву вся Європа оцінює, які ми люди, яка ми держава», - додав В.Рибак.

За його словами, Президент України Віктор Янукович в розмові з ним також наголошував на необхідності внесення змін до бюджету, зокрема, щодо збільшення фінансування Києва.

Голова ВР схвально говорить про голову КМДА Попова і зазначає, що його кандидатуру буде підтримувати на посаду мера Києва. Він зазначив, що «Попов – чесна, порядна і совістлива людина», а також, що меру Києва «треба підновити команду». При цьому додав: «Попов достойна кандидатура, достойний менеджер».