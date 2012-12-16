У Азарова розповіли, як він бореться зі стихією

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«У ніч на 16 грудня в окремих районах Львівської, Тернопільської, Луганської Хмельницької та Житомирської областей негода спричинила знеструмлення населених пунктів, серйозно ускладнила дорожній рух у зв’язку зі сніговими переметами автошляхів тощо. Прем’єр-міністр доручив відповідним міністерствам і відомствам у максимально стислі терміни забезпечити підключення до мереж електропостачання знеструмлених населених пунктів», - зазначається у повідомленні.

Крім того, М.Азаров зобов’язав ряд міністерств та відомств терміново забезпечити надання місцевим органам виконавчої влади та обласним енергопостачальним компаніям допомоги наявними силами та засобами у відновленні роботи об’єктів електропостачання, забезпечивши безперебійну цілодобову роботу спеціальної техніки, сил та засобів для своєчасного прибирання і розчищення під’їзних доріг.

Крім того, за розпорядженням прем’єр-міністра, буде надана необхідна допомога людям в транспортних засобах, які потрапили у затори через снігові замети на автошляхах країни.

16 грудня о 21:00 у Будинку уряду відбудеться селекторна нарада з відповідними заступниками голів обласних державних адміністрацій щодо подолання наслідків складних погодних умов.

Для подолання наслідків стихії залучені транспортні засоби Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства палива та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Укравтодору, всі наявні ресурси у регіонах, наголосили в урядовій прес-службі.