У травмпункти за вихідні звернулися більше 300 киян

У Києві 15 та 16 грудня до лікарів з приводу ушкоджень, отриманих внаслідок ожеледиці, звернулося 327 осіб, у тому числі 21 дитина.

Госпіталізовано 70 дорослих і 2 дитини, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

Крім того, впродовж минулих вихідних у столиці було зафіксовано три випадки обмороження та один – переохолодження. Усіх постраждалих (безпритульні) госпіталізовано.