У травмпункти за вихідні звернулися більше 300 киян
11:38, 17 грудня 2012Політика
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У Києві за вихідні госпіталізовано 72 людини, травмовані внаслідок ожеледиці
72 людей госпіталізували за два дні
У Києві 15 та 16 грудня до лікарів з приводу ушкоджень, отриманих внаслідок ожеледиці, звернулося 327 осіб, у тому числі 21 дитина.
Госпіталізовано 70 дорослих і 2 дитини, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.
Крім того, впродовж минулих вихідних у столиці було зафіксовано три випадки обмороження та один – переохолодження. Усіх постраждалих (безпритульні) госпіталізовано.
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