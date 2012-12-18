Експерти: опозиція рано вважає, що виграє вибори мера Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор компанії Berta Communications Тарас Березовець та директор Центра прикладних політичних досліджень «Пента» Владимир Фесенко заявили сьогодні на прес-конференції у Києві, присвяченій майбутнім виборам мера столиці та депутатів міськради.

«Теоретично система виборів може бути змінена на двотурову, але для цього голосів у парламенті поки мало», - зазначив В.Фесенко.

На його думку, владній команді невигідно проводити вибори столичного голови у два тури, оскільки за такої системи дуже вірогідно, що перемогу отримає кандидат від опозиції.

В.Фесенко і Т.Березовець також повідомили, що на сьогодні розглядається сценарій проведення виборів депутатів Київради за мажоритарною системою.

«Вірогідність того, що може бути проведено експеримент, і можуть провести вибори в Києві тільки за мажоритарною системою, дійсно є. Такий сценарій існує. Я не виключаю, що такий варіант може бути задіяний, тому що він відразу зменшує можливості опозиції створити свою більшість у Київраді. І реальним він може бути, бо й у представників команди Черновецького, й у багатьох відомих людей, які захочуть отримати мандати депутатів Київраді, з’являться шанси поборотися за це в якості самовисуванців», - зауважив В.Фесенко.

За його прогнозом, якщо вибори депутатів Київради відбудуться за мажоритарною системою, то склад міськради наступного скликання буде «еклектичним та без стійкої більшості».

Крім того, В.Фесенко не виключив, що вибори мера Києва можуть скасувати, але такий варіант розвитку подій, на його думку, малоймовірний.

«Виникло чимало думок, що вибори у Києві можуть відмінити, оскільки опозиція на сто відсотків їх виграє. Я б застеріг опозицію щодо таких настроїв - зараз перемога їм далеко не гарантована. Але відмінити вибори в Києві, на мій погляд, було б ще одним серйозним мінусом по відношенню до влади, бо це було б чергове неправове, неконституційне рішення. Відміняти вибори було б ризиковано, бо це ще один привід до зауважень Україні з боку Європи, міжнародних організацій. Тому вважаю, що, скоріш за все, вибори відбудуться наприкінці травня – на початку червня. Тим більше, що у влади є сценарій, як забезпечити свої інтереси», - зауважив В.Фесенко.

Своєю чергою Т.Березовець висловив переконання, що вибори проведуть на День міста у травні 2013 року. «Це буде 26 травня, День Києва. Тим більше, що останні вибори в Києві відбувалися в травні. Тобто це буде логічно, що це буде не червень, а травень», - сказав він.

Т.Березовець також нагадав, що Верховна Рада до кінця лютого має ухвалити рішення щодо проведення місцевих виборів у столиці.

«Сьогодні строки чітко визначені. Якщо вибори відбуваються в травні, то рішення про вибори ВР має прийняти не пізніше лютого. Зрозуміло, що пропозиція проголосована не буде до кінця цього року. Січень фактично мертвий сезон. Тобто вірогідніше, що рішення приймуть в лютому», - зауважив він.

Експерти також не виключили, що влада може ще більше обмежити повноваження Київського міського голови, якщо її кандидат на цю посаду перед виборами матиме менші рейтинги підтримки, ніж кандидат від опозиції.

Як повідомляв УНІАН, фракція партії «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року. За словами лідера фракції Віталія Кличка, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. Крім того, «УДАР» пропонує повернути меру столиці низку повноважень.

Законопроектом передбачено встановити, що вибори мера Києва проводяться у два тури.