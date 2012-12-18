"Свобода" не дозволить підписати угоду з Митним союзом

Про це заявив депутат від партії "Свобода" Юрій Михальчишин в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи візит президента до Москви у вівторок.

"Хочу заявити недвозначно, якщо завтра в Москві будуть підписані якісь документи, які передбачатимуть створення якогось наддержавного органу для прийняття політичних рішень, "Свобода" однозначно і відповідально заявляє, що акції протесту, які будуть організовані з цього приводу, своєю масштабністю і інтенсивністю унеможливлять стабільну роботу теперішньої влади по ліквідації українського суверенітету та державності", - цитує Українська правда.

"І ніхто зараз спокійно склавши руки не спостерігатиме, як українську державність будуть продавати за копійки", - додав Ю.Михальчишин.

Як повідомлялося, у вівторок президент Віктор Янукович відвідає з візитом Москву.