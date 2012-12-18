Опозиція визначила 10 пріоритетів у парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Зокрема, за його словами, першим блоком є створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фальсифікацій результатів парламентських виборів та створення тимчасової спеціальної комісії щодо з’ясування факту складення чи не складення присяги депутатами Андрієм та Олександром Табаловими. А.Яценюк зауважив, що така комісія має працювати протягом місяця і надати парламенту відповідну інформацію. До цього блоку, зауважив А.Яценюк, входить також питання щодо ухвалення законопроекту про можливість відкликання депутата.

Ще одним блоком є запровадження у ВР персональної системи голосування – так званої сенсорної кнопки - ухвалення закону стосовно введення кримінальної відповідальності за голосування чужими картками. А.Яценюк додав, що таку систему можна ввести двома способами: розпорядженням голови Верховної Ради чи ухваленням відповідної постанови.

Третім блоком є питання декриміналізації статей, за якими засуджені екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

Четвертим блоком є ухвалення закону про порядок імпічменту Президента, а п’ятим - пакет антикорупційних законів, зокрема щодо перевірки доходів та витрат чиновників.

Шостим блоком є закон щодо скасування пільг та привілеїв для високопосадовців, сьомим – проведення «реальної» пенсійної реформи. Восьмим – скасування закону про засади державної мовної політики.

Дев’ятим блоком має стати скасування рішення про створення державного земельного банку, а десятим – ухвалення закону про вищу освіту.

А.Яценюк також додав, що всі ці законопроекти обговорюватимуться на засіданнях Ради опозиції трьох фракцій, до них вноситимуться поправки, після чого вони виноситимуться на розгляд Верховної Ради.