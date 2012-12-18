Медкомісія: Протипоказань для доставлення Тимошенко до суду немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Афанасьєв сказав на брифінгу перед медичним закладом. Він підкреслив, що відповідне рішення вчора ухвалила медична комісія.

«Відповідно до висновку медичної комісії, протипоказань для доставлення (Ю.Тимошенко) до суду немає. Вчора відбулося засідання комісії, є висновок», - сказав М.Афанасьєв.

У свою чергу лікуючий лікар Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер зазначила, що не обговорювала з членами медичної комісії – лікарями МОЗ питання про можливість доставлення пацієнтки до суду.

«Що стосується ситуації, чи можна доставляти пацієнтку в суд, ми не обговорювали її спільно з комісією», - сказала А.Райсхауер.

Вона також зауважила, що не може зараз стверджувати, що це питання належить тільки до компетенції медиків.

Почувши коментар німецького лікаря, М.Афанасьєв сказав: «За висновком комісії, медичних протипоказань немає, однак враховувалася думка німецьких спеціалістів про необхідність продовження лікування. Лікування не закінчене».

М.Афанасьєв також підкреслив, що питання доставлення Ю.Тимошенко до суду – «це компетенція судді, який приймає рішення».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко удванадцяте відмовилась від участі у призначеному на 18 грудня засіданні суду у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», посилаючись на стан свого здоров’я.

Сьогодні прокурор Вікторія Калита не виключила можливості подання клопотання з вимогою доставити екс-прем’єра на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

Київський районний суд Харкова з кінця квітня 2012 року намагається розглянути по суті кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Засідання щоразу переносять через відсутність на засіданнях Ю.Тимошенко.