ЗМІ: Могильов заявив, що міліція служить партії влади

Міліція захищає інтереси партії влади поряд з інтересами громадян.

Про це заявив сьогодні голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов під час урочистих зборів в кримському главку МВС, присвячених Дню міліції України, повідомляють «Аргументи Тижня-Крим».

Так, у своїй вітальній промові перед правоохоронцями, глава кримського уряду, який, як відомо, сам є генералом міліції і екс-міністром МВС, заявив, що співробітники органів внутрішніх справ служать партії влади.

«Міліція виконує дуже важливу і складну функцію в країні. Вона підтримує порядок, захищає інтереси громадян, держави, інтереси тієї політичної сили, яка перебуває при владі. Тому що влада забезпечує стабільність і нормальне життя в країні », - сказав він.

Як відомо, Закон України «Про міліцію» і Конституція України гарантує незалежність правоохоронців від впливу будь-яких політичних партій і громадських об'єднань при виконанні службових обов'язків, нагадує видання.

У той же час, Могильов закликав співробітників міліції до виконання закону. «Я б хотів, щоб всі дотримувалися закону. Щоб жоден співробітник міліції не порушував закон. Тут сидять керівники великого або маленького рівня. Я хочу побажати, щоб ваш особовий склад ніколи не приносив вам бід і не допускав порушень закону. І щоб ви розуміли, що найменше порушення прав людини є неприпустимим», - сказав він.