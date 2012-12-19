Власенко каже, що Тимошенко в суд силою доставить «Беркут»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, таку інформацію повідомили Ю.Тимошенко працівники Державної пенітенціарної служби.

«Вчора від працівників Пенітенціарної служби Юлія Володимирівна отримала інформацію про те, що Пенітенціарна служба отримала вказівку, незважаючи ні на що, силоміць доставляти Юлію Тимошенко на судове засідання, яке відбудеться 18 січня», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, для її транспортування до суду планують залучити спецпідрозділ МВС «Беркут», якому надано всі повноваження для силового перевезення Ю.Тимошенко.

Водночас захисник висловив подив, що українські лікарі роблять заяви про можливість Ю.Тимошенко брати участь у судових засіданнях.

«Жоден представник української частини міжнародної медичної комісії ніколи не проводив медичний огляд Тимошенко. Вони ніколи не бачили Юлії Тимошенко», - сказав С.Власенко.

За його словами, лікарями Ю.Тимошенко є представники клініки «Шаріте», і тільки вони мають право давати висновок, може чи не може екс-прем’єр-міністр брати участь в судових засіданнях.

Відповідаючи на запитання, яким чином представники «Батьківщини» мають намір завадити перевезенню Ю.Тимошенко до суду, С.Власенко наголосив, що опозиція використовуватиме усі законні методи, щоб протидіяти будь-якому порушенню закону. При цьому він запевнив, що якщо станом на 18 січня стан здоров’я Ю.Тимошенко буде таким, що дозволяє їй прибути до суду, то вона, безумовно, візьме участь в судовому засіданні.

Проте, сказав її захисник, на сьогодні такої можливості немає, оскільки Ю.Тимошенко навіть не в змозі самостійно пересуватися.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київський районний суд Харкова переніс на 18 січня 2013 року розгляд кримінальної справи Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ.