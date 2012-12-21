Тимошенко просить вибачення у однопартійців

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у оприлюдненому сьогодні її зверненні до членів фракції "Батьківщина", зробленому напередодні першого робочого дня новообраного парламенту.

"Я категорично виступаю за єдність та зміцнення фракції "Батьківщина", і будь-яку спробу розірвати її на шматки сприйматиму як зраду нашої спільної справи, як диверсію проти вибору людей", - заявила Ю.Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" визнає, що під час парламентської кампанії опозиція припустилася помилок. "Ми їх будемо негайно виправляти, але ми в той же час змогли побудувати головну основу наших майбутніх перемог - це наша стратегічна єдність. "Батьківщина", "Фронт змін", Народний Рух України, "Народна самооборона", партія «Реформи і порядок», "Громадянська позиція", "За Україну!", "Європейський вибір" - всі ми сьогодні одна команда, і це допомогло нам бути сильнішими за інших, отримати кращу якість опозиційної політики", - вважає вона.

"Наша єдність - це головне, що є у країни, що є у всіх нас. Не зруйнуйте це Боже благословення, не допустіть розділення фракції "Батьківщина" на дві або більше парламентських команд. Дозволите роз’єднання "Батьківщини" на різні фракції - потім, на наступних етапах, розкладетеся на молекули та атоми і зникнете, як хмара в ясному небі. Ви мали мудрість та силу об’єднатися, майте терпіння, повагу один до одного, здатність знаходити порозуміння щодня в самих складних ситуаціях для того, щоб переплавити нашу поки що рихлу єдність в моноліт з демократичними принципами та здатністю допомогти своїй країні", - заявила Ю.Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що до об'єднання опозиційних партій для участі у парламентських виборів була складна історія стосунків. "Було все… Різне… Але я хочу порадити вам вчинити так, як зробили ми з Арсенієм, коли в перший раз зустрілися на побаченні у в’язниці. Ми обнялися та вибачилися один перед одним за всі попередні образи та непорозуміння. Вибачилися щиро, з глибоким та усвідомленим каяттям, і саме це зробило нас остаточно непохитною міцною командою", - зізналася вона.

"Армія, в якій бійці стріляють один в одного або розставляють один для одного приховані міни, - вже мертва та переможена. Пробачте один одному все, зрозумійте та прийміть своїх нових колег з усіма їхніми добрими та слабкими якостями і станьте непереможними. Я теж зараз хочу вибачитися перед кожним з вас за кожне різке слово або минуле протистояння, якщо воно було між нами. Я хочу вірити, що головне в нашому житті - це жертовне служіння людям, своїй країні, а не дріб’язкові амбіції та інтриги. Не має значення, хто і які посади обійматиме в комітетах та фракції - це лише посади. Головне - нарешті виправдати довіру українців, які, може, останній раз переступили через розчарування та зневіру в політиків усіх кольорів і попри все привели вас до парламенту. Цінуйте це, а коли будете готові психологічно та організаційно - об’єднайтеся в єдину партію. Я цей крок обов’язково підтримаю", - заявила Ю.Тимошенко.