Тимошенко: єдність трьох опозиційних сил дає шанс на визволення

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться в оприлюдненому її зверненні до членів фракції "Батьківщина", написаному напередодні першого робочого дня новообраного парламенту.

"Я звертаюся до вас з пропозицією невідкладно розпочати переговорний процес зі "Свободою" та "УДАРом", створити з ними координаційну раду, узгодити спільний порядок денний та чітко дотримуватися всіх досягнутих домовленостей. Партії "Свобода" та "УДАР" - наші друзі, наші союзники, наша спільна цілісна армія в боротьбі проти зла. Я вважаю доцільним підписати між трьома опозиційними силами, крім угоди про коаліцію, щось на кшталт декларації про порозуміння, де визначити засади нашого непоборювання та непротистояння. Треба зрозуміти та публічно визнати, що тільки щира співпраця та коаліційна єдність трьох опозиційних сил – "Батьківщини", "Свободи" та "УДАРу" - дає шанс на звільнення країни від окупантів, від клептократії", - вважає Ю.Тимошенко.

За її словами, це буде чи не єдиний раз "за всі часи незалежності" спроба об’єднати всі проукраїнські, демократичні сили без поборювання та зайвої агресивної метушні, без підкилимних тумаків та подвійних стандартів.

"Хочу зазначити ще одне: після ревізії Конституції України Януковичем, більше не існує конституційного визначення правлячої коаліції, але всі, хто проголосують за кандидатуру прем’єр-міністра, бюджет де-факто і стануть правлячою коаліцією, візьмуть на себе всю відповідальність за стан справ в країні", - наголосила Ю.Тимошенко.