Після Нового року ринок нерухомості може зупинитися

Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Спілки фахівців з нерухомого майна Олександр Рубанов.

«За нашими прогнозами ринок не буде функціонувати як мінімум місяці два, поки повноцінно не запрацює цей реєстр. Не потрібно забувати, що ця норма повинна була набути чинності з першого січня 2012 року, і з огляду на те, що м'яко кажучи, це все було сире, зробили якийсь мораторій на рік, але за нашими даними принципово ситуація не змінилася», – заявив Рубанов.

З таким твердженням погоджується і заступник начальника Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об’єкти нерухомого майна Дмитро Мартиш.

«Якщо ця реформа запрацює, безумовно, ринок зупиниться. Тому що запитань до цієї реформи більше ніж відповідей», – заявив Мартиш.