Тимошенко не заплатила Charite за лікування – Berliner Tageszeitung

"Як стало відомо Berliner Tageszeitung від лікуючого лікаря Тимошенко Лутца Хармса, Тимошенко до сьогоднішнього дня не заплатила ні цента клініці Charite за лікування", - зазначає видання.

Як повідомляє УКРІНФОРМ, у газеті також переконані, що вона намагалася шляхом проплаченого піару ввести в оману народ України та Європи.

"Зображаючи з себе мученицю, вона, за допомогою свого потужного PR-апарату і спотворених публікацій у ЗМІ, спробувала ввести в оману народ України та Європи", - зазначає Berliner Tageszeitung.

Видання нагадує, що Генпрокуратура на сьогоднішній день проводить перевірку походження PR-коштів партії «Батьківщина».

Газета пише, що в період з 2007-2010 в Україні проходили три виборчі кампанії: парламентські, місцеві і президентські вибори. За відомостями першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, частина рахунків – близько 100 млн євро – були оплачені Григорієм Немирею.

"За українським законодавством таке фінансування заборонено. Після спецоперації, проведеної відносно конвертаційного центру, в українських правоохоронців з'явилися документи, які однозначно підтверджують, що "Батьківщина" була клієнтом цього центру", - повідомляє Berliner Tageszeitung.