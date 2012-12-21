Тимошенко не заплатила Charite за лікування – Berliner Tageszeitung
Екс-прем'єр України Юлія Тимошенко не заплатила німецькій клініці Charite за лікування, про це пише Berliner Tageszeitung.
"Як стало відомо Berliner Tageszeitung від лікуючого лікаря Тимошенко Лутца Хармса, Тимошенко до сьогоднішнього дня не заплатила ні цента клініці Charite за лікування", - зазначає видання.
Як повідомляє УКРІНФОРМ, у газеті також переконані, що вона намагалася шляхом проплаченого піару ввести в оману народ України та Європи.
"Зображаючи з себе мученицю, вона, за допомогою свого потужного PR-апарату і спотворених публікацій у ЗМІ, спробувала ввести в оману народ України та Європи", - зазначає Berliner Tageszeitung.
Видання нагадує, що Генпрокуратура на сьогоднішній день проводить перевірку походження PR-коштів партії «Батьківщина».
Газета пише, що в період з 2007-2010 в Україні проходили три виборчі кампанії: парламентські, місцеві і президентські вибори. За відомостями першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, частина рахунків – близько 100 млн євро – були оплачені Григорієм Немирею.
"За українським законодавством таке фінансування заборонено. Після спецоперації, проведеної відносно конвертаційного центру, в українських правоохоронців з'явилися документи, які однозначно підтверджують, що "Батьківщина" була клієнтом цього центру", - повідомляє Berliner Tageszeitung.